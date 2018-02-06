إطلاق نار على مسلح حاول التسلل إلى الرئاسة الإيرانية

أصيب رجل مسلح، أمس، برصاص قوات الأمن عندما حاول الدخول عنوة إلى مقر رئاسة الجمهورية بإيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالتا «تسنيم» و»فارس» نقلاً عن نائب حاكم طهران المكلف الشؤون الأمنية محسن نسج همداني: «إن رجلاً يرتدي كفناً حاول المرور عبر بوابات الرئاسة، وقوبل بتحذيرات القوات المكلفة حماية المجمع الرئاسي». وأضاف: «تم منعه من التقدم وأصيب برصاص الشرطة». وفي حين لم تتضح ملابسات الحادث ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الرجل كان يحمل «ساطوراً».

وقالت أخرى إنه كان يحمل «سكيناً» أو «سيفاً». وذكرت وكالة «مهر» أن الرجل يبلغ من العمر 35 عاماً، وأصيب في ساقه بعد أن هاجم الحراس المكلفين حماية الرئيس حسن روحاني. ويبدو وفق وقائع عرضها التلفزيون الإيراني، أن الرئيس حسن روحاني لم يكن على ما يبدو في مكتبه عند وقوع الحادثة.

حيث كان في مؤتمر حول تجديد النقل الجوي. ونقلت وكالة «إيرنا» عن محافظ طهران محمد حسين مقيمي، أن المهاجم نقل إلى المستشفى. وقال: «علينا أن ننتظر حتى يتحسن وضعه الصحي حتى يمكن استجوابه». ولم يكشف اسم الرجل ولا دوافعه. ولم يذكر بوضوح حتى الآن ما إذا كان المهاجم أصيب خارج المجمع الرئاسي أو داخله.