أناستاسيادس يفوز بولاية ثانية في قبرص

فاز الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس، بولاية ثانية أمام المرشح اليساري ستافروس مالاس، ما سيتيح له مواصلة العمل على تحريك مفاوضات توحيد الجزيرة المقسومة منذ عام 1974.

وحصل أناستاسيادس (71 عاماً) على 55.99% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه مالاس، بحسب النتائج الرسمية النهائية.

وبلغت نسبة المشاركة 73% في حين كانت 71،88% في الدورة الأولى التي جرت الأحد الماضي. وبلغ عدد من دعوا إلى المشاركة في الانتخابات نحو 550 ألف شخص.

وفي العاصمة نيقوسيا، تجمّع عشرات من أنصار أناستاسيادس أمام المنزل الذي يفترض أن يلقي منه خطاب النصر في وقت لاحق.