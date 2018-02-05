قتلى وجرحى بتصادم قطارين في أميركا

قُتل 3 أشخاص وجُرح 70 آخرون، أمس، في اصطدام بين قطارين، كان أحدهما ينقل 147 راكباً، والآخر بضائع، في ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، جنوب شرقي الولايات المتحدة، كما أعلنت الشرطة المحلية. وذكرت الشرطة أن قطار الركاب كان متوجهاً من نيويورك إلى ميامي، واصطدم بقطار الشحن، ثم خرج عن سكته في بلدة كايس بالقرب من مدينة كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية، كما أكدت إجلاء جميع الركاب من القطار.

وتحدثت السلطات عن تسرب نحو 20 ألف لتر من المحروقات بسبب الحادث. وأوضح مسؤول في أجهزة الإغاثة في الولاية أن «الحادث وقع قرب سوق لمنتجات المزارع ومناطق سكنية».

وقالت شركة السكك الحديد «أمتراك» إن القاطرة وعدداً من مقطورات الركاب خرجت عن السكة، موضحةً أن القطار كان يُقل 139 مسافراً وثمانية من موظفي الشركة.

وروى الراكب ديريك بيتاواي لشبكة «سي إن إن»: «كنت نائماً، وأيقظني الاصطدام. سارع الموظفون إلى إخراج الجميع بهدوء، ووصلت فرق الإسعاف بعد 10 إلى 20 دقيقة». ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من حادث قطار كان يسافر فيه أعضاء جمهوريون في الكونغرس، بينهم رئيس مجلس النواب بول راين.

وقُتل شخص وأصيب ستة، بينهم عضو في الكونغرس، في حادث الاصطدام بين قطار وشاحنة في فرجينيا (جنوب شرق). وفي ديسمبر الماضي، قُتل ثلاثة أشخاص عند خروج قطار عن سكته في ولاية واشنطن (شمال غرب) قرب تاكوما، ما أدى إلى سقوط عدد من المقطورات من جسر على طريق سريعة.