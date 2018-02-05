مدريد تدعو لمرشح كاتالوني يحترم القانون

دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أمس، الانفصاليين في إقليم كاتالونيا إلى تسمية مرشح يحترم القانون، لرئاسة منطقتهم خلفاً لكارليس بوتشيمون الذي أصدرت مدريد بحقه مذكرة توقيف وفر إلى بلجيكا.

وخلال تجمع للحزب الشعبي (يمين) جنوبي إسبانيا، أعرب راخوي عن أمله بـ«تسمية شخص ينظر إلى الأمور بطريقة أخرى، ويقول خصوصاً: أنا مسؤول سياسي، ولهذا السبب سأحترم القانون، لأن ذلك واجبي، وهكذا تحصل الأمور في البلدان الديمقراطية».

وأقالت الحكومة المركزية الإسبانية الانفصالي كارليس بوتشيمون وحكومته في 27 أكتوبر الماضي، ووضعت كاتالونيا تحت وصايتها بعد ساعات من إعلان «استقلال» الإقليم في برشلونة.

ويقيم بوتشيمون حالياً في بروكسل، بعدما صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة «العصيان والتمرد» في إسبانيا.

ونال الانفصاليون الغالبية المطلقة في برلمان كاتالونيا، إثر انتخابات إقليمية مبكرة في 21 ديسمبر الماضي، وسعى بوتشيمون إلى استعادة منصبه كرئيس، لكن المحكمة الدستورية الإسبانية حظرت ذلك.

وبعدما كانت مقررة في 30 يناير الماضي، أرجئت جلسة تنصيب رئيس كاتالونيا في البرلمان الإقليمي حتى إشعار آخر. ويشهد المعسكر الانفصالي انقساماً بين من يؤيدون الاستمرار في ترشيح بوتشيمون، وآخرين يطالبون باختيار مرشح آخر للرئاسة لتجاوز الأزمة.