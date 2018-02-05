غينيا تقبل المنافسة في الانتخابات للمرة الأولى

أدلى الغينيون بأصواتهم، أمس، لاختيار مستشاريهم البلديين، في انتخابات فتح فيها باب المنافسة للمرة الأولى.

وأمام مدرسة سيمبايا الابتدائية الرسمية في ضاحية كوناكري، تشكلت صفوف طويلة ابتداء، حملت المسؤولين عن مكتب التصويت هذا على البدء بعمليات الاقتراع قبل الوقت المحدد بساعة واحدة.

ودعي 5.9 ملايين ناخب مسجل إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ 2005.

وقال أبولاي سوماه، سائق سيارة الأجرة أمام مدرسة سيمبايا: «أنا مسرور لأني قمت بواجبي المدني للانتخابات البلدية التي لم أشارك فيها من قبل».

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي لاختيار رئيس بلدية، وآمل في أن يفوز مرشحي حتى يطبق برنامجه، أي تنظيف بلديتنا وإقامة نظام لاستحداث فرص العمل وتأمين سلامة المدينة».

وتعود آخر انتخابات بلدية إلى 2005 في عهد الرئيس الجنرال لانسانا كونتي (1984-2008) الذي فاز حزبه فيها بأكثر من 80 في المئة من أصواتها، وكذلك بـ31 من 35 بلدية في المدن، وبـ241 من 303 بلديات في القرى.