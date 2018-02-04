جرحى بإطلاق نار على أجانب في إيطاليا

أصيب ستة أجانب بجروح بعدما فتح رجل النار على المارة في مدينة ماتشيراتا وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه. وذكرت الشرطة أن رجلاً فتح النار على المارة بماتشيراتا في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.

ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاماً مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا. واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاماً) فيما يتعلق بمقتل الشابة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.

المشتبه فيه ـــ أ.ب

بدوره، ذكر تلفزيون «راي» الرسمي أن المشتبه فيه إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا وهو ما أكدته أيضاً وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، التي أضافت المشتبه فيه إيطالي يبلغ من العمر 28 عاماً، فيما أشارت وسائل إعلام إيطالية أن المشتبه فيه الذي ألقي عليه القبض وبحوزته مسدس، كان يضع على كتفه علم إيطاليا وأدى تحية فاشية لدى خروجه من سيارته وأن اسمه لوكا تيريني وكان في 2017 مرشح حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة ولأوروبا لانتخابات إدارية في منطقة بوسط إيطاليا.

وقالت الشرطة في تغريدة إن «الجرحى المؤكدين هم من جنسيات أجنبية». وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن إطلاق النار أوقع ستة جرحى بينهم أربعة إصاباتهم حرجة.