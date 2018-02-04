ميركل في معركة جديدة لتشكيل ائتلاف حاكم

دخلت معركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف جديد مرحلة حاسمة أمس، مع مرور الوقت على المفاوضات بين المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط.

ومع عقد اجتماعات داخل الأحزاب ومناقشات بين كبار مفاوضي الحزبين يتمسك المسؤولون بطموحهم لإنهاء المحادثات اليوم الأحد.

وأكد أندرياس شوير أمين عام حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي - حلفاء ميركل في ولاية بافاريا - أن «هدفنا هو أن ننتهي من المفاوضات في مطلع هذا الأسبوع»، وجاء تصريحه وهو يدخل مقر الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين.

منجهتها، قالت نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مانويلا شفيزيش «يجب أن نصل إلى نتيجة مناسبة، لكن يجب أن نفعل ذلك بسرعة».