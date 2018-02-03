نشر طائرات حربية روسية في جزيرة قرب اليابان

وافق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على نشر طائرات حربية روسية في جزيرة متنازع عليها قريبة من اليابان، لتسرع روسيا بذلك تسليح المنطقة، في وقت تشهد فيه علاقات موسكو مع طوكيو توتراً بشأن نشر نظام دفاع صاروخي أميركي. وفي مرسوم نُشر أول من أمس، سمح ميدفيديف لوزارة الدفاع الروسية باستخدام مطار مدني على جزيرة إيتوروب لنشر طائراتها الحربية.

وتعتبر الجزيرة إحدى أربع جزر استولت عليها القوات السوفييتية في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهوكايدو أكبر مقاطعة في اليابان، وتعرف الجزر في روسيا باسم جزر الكوريل، بينما تعرف في اليابان باسم الأراضي الشمالية.