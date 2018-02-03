المجر نحو الانسحاب من المحادثات الأممية بشأن الهجرة

ألمح رئيس وزراء المجر اليميني فيكتور أوربان، وهو من أشد المعارضين للهجرة، أمس، إلى أن بلاده ربما تحذو حذو الولايات المتحدة وتنسحب من محادثات الأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وقال في مقابلة إذاعية تبث أسبوعياً بشكل منتظم: إنه أمر غير مقبول بأن يتم وضع مبادئ مخالفة لمصالح المجر. وأضاف: أن انسحاب الولايات المتحدة، صاحبة أقوى جيش في العالم، من المفاوضات هو مؤشر مهم. وخاطرت المجر بالتعرض لغرامات من الاتحاد الأوروبي برفض نظام الحصص الإلزامية للأشخاص، الذين يتم منحهم اللجوء في التكتل. وفي يوليو الماضي، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر، إلى جانب بولندا وجمهورية التشيك.