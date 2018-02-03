ازدواج الجنسية يفجّر جدلاً في البرلمان الألماني

شهد البرلمان الألماني «بوندستاغ»، أمس، جدلاً محتدماً بشأن ازدواج الجنسية، وقال جوتفريد كوريو، النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي في البرلمان:

«الانحراف إلى قاعدة الجنسية المزدوجة يقوّض الدولة والديمقراطية»، واصفاً مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج أيدن أوجوز بأنها نموذج للاندماج الفاشل.

وأثارت تصريحات كوريو في البرلمان الألماني استياءً واحتجاجاً واسعاً لدى الكتل الحزبية الأخرى، إذ قال النائب عن الحزب الديمقراطي الحر يورجن مارتنز إن مقترح حزب البديل الألماني بشأن العودة إلى ما يسمى بالخيار الإلزامي معاد للأجانب بشدة، متهماً كوريو بالتفوه بكلام مشوه وعبارات شعبوية جوفاء.

وقال النائب عن حزب اليسار، نيما موفاسات، إن مقترح «البديل الألماني» من الصعب تحمله، كما أنه خطاب يتضمن مفاهيم شعبوية.

من جهتها، قالت فيليتس بولات، النائب عن حزب الخضر، إنها «مصدومة للغاية» من تبريرات «البديل الألماني» لمشروع القانون الذي تقدم به. يُذكر أنّ مقترح «البديل الألماني» أحيل للتداول في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن الألمانية - التركية أوجوز تعرضت لهجوم لفظي واسع من السياسي في حزب البديل الألماني ألكسندر جاولاند العام الماضي، إذ قال خلال حملة انتخابية خلال الصيف الماضي إنه يتعين التخلص من مفوضة شؤون الاندماج في الأناضول، وذلك في إشارة واضحة إلى أصولها التركية.