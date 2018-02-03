رئيس كوسوفو يتطلع إلى اتفاق تاريخي مع صربيا

يأمل رئيس كوسوفو هاشم تاجي، التوصل إلى اتفاق تاريخي مع صربيا في 2018، بعد عشر سنوات من إعلان بلاده الاستقلال الذي ترفض بلغراد الاعتراف به.

وقال تاجي أعتقد أن العام 2018 سيكون حرجاً ويجب أن يكون حاسما،ً وإلا فإننا سنستمر في المماطلة لعقود. وأشار إلى أنّ كوسوفو لم تهاجم أية جهة، بل كانت تدافع فقط عن نفسها بوجه الإبادة الجماعية التي ارتكبها الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

مضيفاً: «لن نسمح، تحت أي ظرف، لأي شيء أن يخرج الشراكة بين كوسوفو والغرب عن مسارها». وكشف عن أنه سعى شخصياً إلى إنشاء المحكمة التي كان يطالب بها الحلفاء الغربيون، لافتاً إلى أنّه لم يغيّر رأيه. وقال تاجي إن الحوار هوالسبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة لكوسوفو وصربيا.