اجتماع بريطاني أوروبي في لندن الأسبوع المقبل

ذكر الوزير المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، أنه يعتزم لقاء كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في لندن الاثنين المقبل، قبل انعقاد جولة جديدة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل بشأن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية «بريكست» في مارس 2019.

وقال عبر «تويتر»: اتطلع للترحيب بميشيل بارنييه في لندن يوم الاثنين، مشيراً إلى أنّ اللقاء سيكون خطوة مهمة مقبلة في العمل لبناء شراكة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الإدارة البريطانية المعنية بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات التي ستعقد في بروكسل من الثلاثاء إلى الخميس المقبلين، ستغطي قضايا الانسحاب والحدود الأيرلندية خلال فترة ما بعد مارس 2019.

ووافق الوزراء من الدول الـ27 المتبقية بالاتحاد الاثنين الماضي على مجموعة من التوجيهات للتفاوض على فترة انتقالية حتى نهاية 2020، وحذروا بريطانيا من أن قواعد الاتحاد الأوروبي يجب أن تسري بالكامل خلال الفترة الانتقالية.

ويدفع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان حرية انتقال مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا حتى نهاية الفترة الانتقالية، بدلاً من موعد انسحاب بريطانيا من التكتل، وهو ما اتفق عليه مفاوضو الاتحاد وبريطانيا في ديسمبر الماضي.

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، فكرة أنه ينبغي أن يحصل مواطنو الاتحاد الأوروبي الوافدون إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية على نفس حقوق الإقامة لهؤلاء الذين يعيشون بالفعل في البلاد.