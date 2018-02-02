ترامب يتباهى بتسجيل خطابه عن حال الاتحاد أعلى نسبة مشاهدة في التاريخ

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، رضاه عن خطابه في الكونغرس عن حال الاتحاد، متفاخراً بأنه حقق أعلى نسبة مشاهدة في التاريخ، غير أن الأرقام تظهر عكس ذلك.

وغداة الخطاب كتب ترامب عبر حسابه في «تويتر»، أشكركم جميعاً على الإطراء والتعليقات على خطاب حال الاتحاد. وأضاف «45,6 مليون شخص شاهدوا. وهو أعلى رقم في التاريخ».

غير أن أرقام معهد نيلسن تشير إلى أن ثلاثة من أسلافه حققوا نسب مشاهدة أفضل خلال أول خطاب لهم عن حال الاتحاد.

فقد سجل الديمقراطي بيل كلينتون عام 1994 نسبة مشاهدة بلغت 45,8 مليون شخص، والجمهوري جورج بوش الابن 51,8 مليون مشاهد عام 2002، بينما حقق الديمقراطي باراك أوباما عام 2010 نسبة مشاهدة بلغت 48 مليوناً، وهي نسب أعلى.

وانبهار الرئيس الأميركي الذي كان سابقاً مقدّم برامج في تلفزيون الواقع، بعدد المشاهدين الذي حققه، يُذكّر بالجدل الذي شهدته بداية ولايته قبل عام. فقد أبدى ترامب استياءه من صور ملتقطة جوّاً تظهر أعداد الحشود التي حضرت حفل أدائه اليمين والتي كانت بشكل واضح أقل ممن حضروا حفل أداء أوباما اليمين قبل ثماني سنوات.

وكلّف ترامب وقتذاك الناطق باسمه شون سبايسر بالرد. وبلهجة عدائية غير معتادة قال سبايسر إن الحشود التي حضرت حفل أداء ترامب اليمين كانت أضخم وأن وسائل الإعلام ارتكبت خطأ والنقاش انتهى.