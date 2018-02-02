اتفاق بغداد وأربيل على آلية إدارة منافذ كردستان

أعلن رئيس الهيئة العامة العراقية للمنافذ الحدودية كاظم العقابي، عن اتفاق وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تحويل المنافذ الحدودية الرسمية في كردستان إلى ملاك الهيئة العامة للمنافذ الحدودية الاتحادية.

وقال العقابي في مؤتمر صحافي في السليمانية، إنه «تنفيذاً لأوامر من مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة لعقد اجتماعات مع حكومة إقليم كردستان حول المنافذ الحدودية»، مبيناً أنه «تم خلال الاجتماعات الاتفاق على تحويل المنافذ الحدودية الرسمية في إقليم كردستان على ملاك الهيئة العامة للمنافذ الحدودية الاتحادية».

وأضاف العقابي، أن «هناك أربعة منافذ حدودية رسمية في إقليم كردستان، هي باشماخ وحاج عمران وبرويزخان وإبراهيم الخليل، إضافة إلى منافذ أخرى غير رسمية أيضاً تحتاج إلى اعتراف رسمي من قبل الحكومة الاتحادية».