جنرال أميركي يكشف عن تصورات بلاده للحرب مع روسيا والصين

كشف نائب رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال، بول سيلف، عن تصورات بلاده لمعارك محتملة مع كل من الصين وروسيا.

وقال إن أية معركة مع الصين، إذا حدثت، سوف تكون معركة بحرية وجوية على الأغلب. مضيفاً إن القوات البرية والمشاة سيكون لها دور داعم، وفقاً لصحيفة Defense News. بينما الصراع مع روسيا سيكون على العكس، حيث تشارك القوات الجوية والبرية الأميركية في المعركة. وتنطوي المرحلة الأولى على نشر قوات في أوروبا، وأن المعركة بين الدولتين يمكن أن تنتقل إلى البحر أيضاً.

كما تحدث سيلف عن آخر التطورات للأسلحة الروسية والصينية، وقال: لقد خسرنا ميزة تقنية في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكننا لم نخسر المعركة.

ووفقاً له، فإن موسكو وبكين تقدمتا تقدماً كبيراً في تطوير هذه التكنولوجيا، في حين أن الصين، على استعداد لتخصيص مئات المليارات من الدولارات لهذه للتكنولوجيا (تكنولوجيا الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت)، حيث حولت الصين هذه التكنولوجيا إلى برنامج وطني. ويعتقد الجنرال أن الولايات المتحدة يجب أن تولي اهتماما لتطوير الطائرات الأسرع من الصوت القادرة على التغلب على دفاعات العدو.