أفغانستان تقدم أدلة على تورط جماعات باكستانية في الإضرار بأمنها

قال مسؤولون: إن رئيس المخابرات الأفغانية زار باكستان أمس، حاملاً أدلة، بشأن تورط جماعات باكستانية في الإضرار بأمنها، في وقت يشهد فيه التوتر بين الجارتين تصاعداً حول اتهامات لباكستان بإيواء مسلحي حركة طالبان.

وتأتي الزيارة في ظل حالة من الغضب تشهدها أفغانستان جراء هجوم استهدف فندقاً فاخراً وهجوم بسيارة ملغومة في العاصمة كابول أسفرا عن مقتل نحو 120 شخصاً. وقد حملت الحكومة مسلحي شبكة حقاني، التي يعتقد أنها تعمل من خارج باكستان، مسؤولية الهجومين.

وقال مصدر عسكري أفغاني رفيع المستوى لـ«رويترز»: إن الوفد الأفغاني سيقدم دليلاً موثقاً ومعلومات تم التوصل إليها من مراقبة بعض الهواتف تبين صلة أفراد وجماعات تتخذ من باكستان مقراً لها بهجمات كابول. وقال مسؤولون، إن الوفد الأفغاني يضم معصوم ستانيكزاي، رئيس وكالة المخابرات الأفغانية ووزير الداخلية الأفغاني، ويس أحمد برمك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل في تغريدة عبر «تويتر» إن الحكومة الأفغانية طلبت أن يزور وفد أفغاني رفيع المستوى باكستان حاملاً رسالة من الرئيس الأفغاني. وتشهد العلاقات الأميركية الباكستانية توتراً بعد إعلان واشنطن هذا الشهر عزمها تعليق مساعدات أمنية لباكستان تصل إلى ملياري دولار تقريباً. ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر «تويتر» قال فيها إن باكستان لم تمنح الولايات المتحدة نظير مساعداتها «سوى الأكاذيب والخداع».

وتنفي باكستان الاتهامات الموجهة لها بأنها توفر ملاذات آمنة للمسلحين، ودانت الهجوم، الذي وقع السبت الماضي واتهمت واشنطن بالغدر.