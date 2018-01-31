ترامب يدعو الأميركيين إلى "وضع خلافاتهم جانبا"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كل الأميركيين وفي مقدمتهم الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تنحية خلافاتهما جانبا والتوحد من أجل الشعب الأميركي.

جاء ذلك في خطاب ترامب الأول حول حالة الاتحاد في الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وتطرق ترامب في خطابه إلى قضايا أخرى من بينها الإصلاحات الضريبية وخفض مستوى البطالة.

وقال ترامب إن إدارته نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما.

وقال ترامب إنه "لا يوجد وقت أفضل من الآن للبدء في العيش في ظل الحلم الأميركي".

وأضاف: "لكل مواطن بغض النظر عمن يكون أو من أين جاء .. هذه فرصتك".

وتابع أنه إذا عمل الأميركيون بجد وآمنوا بأنفسهم وبأميركا "فبإمكانكم حينئذ أن تحلموا بأي شيء وتصبحوا أي شيء، ومعا يمكننا أن نحقق أي شيء".

واقترح ترامب خطة استثمارية بقيمة 1,5 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

وقال ترامب "سوف نبنى طرقات وجسورا وطرقا سريعة وسككا حديدية ومجاري مائية، جديدة وبراقة في سائر انحاء البلاد، وسوف نفعل ذلك بقلوب اميركية وسواعد اميركية وعزم اميركي".

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وأكد ترامب أن الدول "المنافسة" للولايات المتحدة "مثل الصين وروسيا" تهدد "مصالحنا واقتصادنا وقيمنا"، مشددا على ان انتهاج "الضعف ازاءها هو الطريق المحتوم نحو النزاع".

وقال ترامب إن ضمان "قوة" الولايات المتحدة يتطلب من الكونغرس اقرار التمويل اللأزم للقوات المسلحة الأميركية ولا سيما من أجل "تحديث واعادة بناء ترسانتنا النووية" بغية "جعلها قوية وشديدة بما يكفي لردع أي عدوان".