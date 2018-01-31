كروبي يدعو خامنئي إلى إصلاحات قبل فوات الأوان

دعا مهدي كروبي (80 عاماً) الوجه الإصلاحي الإيراني، أمس، المرشد الإيراني علي خامنئي إلى القيام بـ«إصلاحات هيكلية.. قبل فوات الأوان» .

وذلك استجابة للغضب الشعبي الذي عكسته الاضطرابات الأخيرة. واتهم الزعيم الإيراني المعارض قيد الإقامة الجبرية، في رسالة نشرت أمس، خامنئي باستغلال سلطاته، مطالباً إياه بتحمل مسؤولية الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه إيران «بدلاً من إلقاء اللوم على آخرين». وقال كروبي في رسالة مفتوحة لخامنئي نشرت على الموقع الرسمي لحزبه الإصلاحي:

«تتولى منصب الزعيم الأعلى للبلاد منذ ثلاثة عقود، لكنك ما زلت تتحدث كمعارض». ويقصد كروبي بتعبير «معارض» أنه يجب ألا يتمتع خامنئي بسلطات مطلقة في الوقت الذي ينتقد فيه حكومة الرئيس المنتخب حسن روحاني، وهو شخص ينظر إليه على أنه يريد تحرير الاقتصاد الذي يهيمن عليه الحرس الثوري وشركات حكومية. وأضاف: «خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على القوى الثورية الرئيسية لتنفيذ سياساتك، والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وانتقد كروبي خامنئي كذلك لسماحه للحرس الثوري بالقيام بدور مهيمن على اقتصاد البلاد، «وقد أضر ذلك بسمعة هذا الكيان الثوري وأغرقه في فساد كبير». وقال إنه في ظل قيادة خامنئي تحولت الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 1979 بغرض القضاء على الفقر إلى شركات ضخمة تملك نصف ثروة إيران، دون أي جهة رقابية تراجع تصرفاتها.