بوتين يسخر من العقوبات الأميركية

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من عدم وضع وزارة الخزانة الأميركية اسمه على لائحة المسؤولين ورجال الأعمال الذي يمكن أن تفرض عليهم عقوبات.

وقال مازحاً: «أشعر بالإهانة»، مقتبساً جملة من فيلم شهير من الحقبة السوفييتية. وكانت الوزارة، نشرت لائحة تشمل مسؤولين ورجال أعمال روس، يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون؛ يهدف إلى معاقبة موسكو؛ لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب. وأصدرت الوزارة لائحة بأسماء مسؤولين روس ورجال أعمال قد تفرض عليهم واشنطن عقوبات في إطار قانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات».

وتضم اللائحة التي عرفت إعلامياً بـ «لائحة بوتين» 114 سياسياً على رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف وكبار المسؤولين في الاستخبارات الروسية، و96 رجل أعمال أبرزهم كبار المديرين التنفيذيين للشركات الروسية الكبرى مثل عملاق الطاقة روزنيفت وسبيربنك. ولم تفرض واشنطن عقوبات على هؤلاء، رغم أن بعضهم يخضع لعقوبات أميركية، لكن وضعهم في هذه القائمة يعني أنهم قد يواجهون عقوبات لارتباطهم بأنشطة الكرملين الخارجية. واشنطن،