موسكو : اعترضنا طائرة تجسس أميركية

اعترضت طائرة روسية مقاتلة من الطراز (سوخوي-27) طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود يوم الاثنين مما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى الاحتجاج على المناورة بوصفها "غير آمنة".

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع إن الطائرة (إي.بي-3إي إيرياس2) التابعة للبحرية الأميركية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الطائرة الروسية قامت بمناورة "غير آمنة مع طائرة أميركية من الطراز إي.بي-3 في المجال الجوي الدولي واقتربت منها لمسافة 1.5 متر ومرت مباشرة أمام مسار رحلة الطائرة إي.بي-3".

وأضاف البيان "هذا أحدث مثال على تجاهل الأنشطة العسكرية الروسية للأعراف والاتفاقات الدولية" ودعا روسيا إلى "الكف عن تلك الأفعال غير الآمنة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها "بعدما غيرت طائرة الاستطلاع التابعة للبحرية الأميركية مسارها لتبتعد عن الحدود، عادت الطائرة السوخوي-27 إلى قاعدتها".

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