لاجئو الروهينغا في بنغلادش مهددون بخطر الانهيارات الطينية

كشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف من اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات موحلة في بنغلادش مهددون بخطر الانهيارات الطينية عندما يبدأ الطقس الموسمي الذي يحل في منتصف العام. ويعيش الآن في منطقة كوكس بازار في بنغلادش أكثر من 900 ألف من الروهينغا بعد فرار 688 ألفاً من العنف في ميانمار الذي تفجر في أواخر أغسطس الماضي.

ويقول عمال الإغاثة: إن المخيمات التي تؤوي الوافدين الجدد غير ملائمة على الإطلاق. فيما قال تقرير الأمم المتحدة: تكشف الخرائط التي تبين مخاطر الانهيارات الأرضية والسيول أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في خطر كبير وأن الأمر يتطلب نقلهم إلى مناطق جديدة أو ضمن الأحياء التي يعيشون فيها.

وأضاف التقرير: يظل نقص المساحة المتاحة التحدي الرئيسي مع اكتظاظ المواقع باللاجئين مما يؤدي إلى ظروف معيشة بالغة الصعوبة، إضافة لذلك فإن الازدحام يؤدي لتفشي أمراض مثل الدفتيريا التي تزداد انتشاراً في معظم المواقع. إلى جانب أن نسبة كبيرة من الأراضي غير ملائمة لاستقرار الناس بسبب المخاطر العالية للسيول والانهيارات الأرضية والتي يفاقمها الاكتظاظ والانحدار الشديد للتلال، كذلك السيول والانهيارات المتوقعة في الطقس الموسمي المقبل سيجعل الموقف السيئ بالفعل أسوأ بكثير.