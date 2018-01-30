ترامب: سننجز ما علينا إنجازه في أفغانستان

استنكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب «الفظائع» التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان، قائلاً إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للحديث مع الحركة المتشددة لكنها «ستنجز ما يتعين عليها إنجازه».

وقال في غداء مع ممثلين لمجلس الأمن «عندما ترون ما يفعلونه والفظائع التي يرتكبونها وقتل شعبهم، وهؤلاء الأشخاص نساء وأطفال... فهذا فظيع».

وأضاف «نحن لا نتحدث مع طالبان. سننجز ما يتعين علينا إنجازه، وسنتمكن من فعل ما لم يستطع الآخرون القيام به». إلى ذلك، استقال نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي بعد أشهر من الضغط من ترامب وجمهوريين آخرين، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية.

وكان اندرو ماكابى (49 عاماً) في خضم توترات مستمرة بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي منذ شهور.