36 قتيلاً بسقوط حافلة في قناة مائية بالهند

قتل 36 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، وفقد 10 آخرين في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب في إحدى القنوات المائية بولاية البنغال الغربية شمال شرقي الهند.

وذكر مصدر في شرطة الولاية أن الحادث وقع صباح أمس، عندما انقلبت حافلة للركاب تقل على متنها أكثر من 50 شخصاً، من فوق جسر لتسقط في قناة غوبرا في منطقة باليرغات بمقاطعة مرشد آباد التابعة لولاية البنغال الغربية.

وتمكنت عناصر الإغاثة من إخراج الحافلة من وسط مياه القناة بواسطة أربع رافعات، وتم انتشال 36 جثة، تم التعرف إلى سبعة منها، فيما تحاول الأطقم الطبية التعرف إلى بقية جثث الضحايا. وأمرت حكومة الولاية بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث المأساوي.