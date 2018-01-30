ترامب: أنا عبقري وأغرّد من السرير

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه، بأنه عبقري متزن، خلال مقابلة أجرتها معه محطة «أي.تي.في» التلفزيونية البريطانية، وبثت أول من أمس، قال فيها إنه يحظى بشعبية واسعة في المملكة المتحدة.

وأشار ترامب في المقابلة إلى أنه يتناول طعاماً جيّداً ويغرّد أحياناً وهو في السرير قائلاً: «حسناً، أحياناً أغرد وأنا في السرير، وربما أحياناً وأنا أتناول طعام الإفطار أو الغداء أو أياً ما كان، لكن بشكل عام خلال الصباح الباكر أو المساء، فأنا مشغول جداً خلال اليوم». وأضاف: أحياناً أملي شيئاً ما بسرعة شديدة وأدع أحداً ينشره.

وتابع: «أتلقى رسائل بريد إلكتروني كثيرة من معجبين في بلادكم. يحبون الحس الأمني لدي ويحبون ما أقوله حيال شتى الأمور»، في إشارة منه إلى البريطانيين. وعندما سئل عن تناول شطائر البرغر وشرب المياه الغازية، قال ترامب: أتناول الطعام الجيد والصحي من بعض أرقى الطهاة في العالم، وأتناول بعض الأحيان شطائر البرغر، لذا أعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جداً.

وفي رده عن انتقاد بعض النساء له، قال إنه دعم المرأة، وإن نساء كثيرات يفهمن ذلك. وأضاف أن النساء بشكل خاص أحببن دعمه في ما يتعلق بوجود جيش قوي، حيث إنهن يرغبن دائماً بالشعور بالأمان في وطنهن. وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستُبرم اتفاقية تجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قال إنه سيفعل.