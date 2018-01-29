أنجلينا جولي تحذر من انخفاض الدعم للاجئين السوريين

حذرت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الفنانة العالمية أنجلينا جولي، أمس، من انخفاض قيمة الدعم المالي المقدم للمفوضية لدعم اللاجئين.

وفي مؤتمر صحافي قصير عقدته على هامش زيارة لمخيم الزعتري، شمال شرقي الأردن، قالت جولي: «ينفطر قلبي وأنا أعود مرة أخرى للأردن وأشاهد حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون والحرب في سوريا تدخل عامها الثامن».

وأشارت جولي إلى أن الدعم المقدم للمفوضية هذا العام لم يتجاوز ما نسبته 7% من حجم المسؤولية الملقاة على كاهل المفوضية لخدمة اللاجئين وتقديم الحاجات الأساسية لهم، فيما كانت العام الماضي 50% من حجم الاحتياجات.

وأضافت: «إننا نعيش في أوهام الآن، الصراع لم ينته والمجتمع الدولي إن لم يكن قادراً على حل الصراع، فليقم بواجباته الإنسانية». وعبرت جولي عن شكرها لشعوب الأردن ولبنان وتركيا والعراق لكرمهم في استضافة 5.5 ملايين لاجئ سوري.