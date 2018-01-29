وزير التربية يرفض الداروينية

رفض وزير التربية والتعليم الهندي نظرية داروين حول التطور، لأنه لم يسبق لأحد أن شاهد قرداً يتحول إلى إنسان، فاتهمه البعض بأنه يبعث برسائل سياسية منحازة للمتشددين المتدينين من الهندوس.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن ساتيابال سينغ من ولاية أوتار بارديش، تصدى لفكرة ضرورة تعليم نظرية تشارلز داروين حول التطور، بشكل آلي، في الصفوف الدراسية، قائلاً: «أجدادنا لم يذكروا في أي مكان حدوث مثل تلك الظاهرة، ولا يوجد كتاب أو حكايات تذكر أمراً كهذا». وكرر كلامه في مقابلة تلفزيونية أخيراً، مضيفاً: «يجري التصدي لنظرية داروين في كل العالم، فالداروينية خرافة، أنا رجل علم، وقد أنهيت درجة دكتوراه في الكيمياء من جامعة دلهي».

وقد جاءته الردود سريعاً على الإنترنت بين غاضب ومؤيد وساخر. فقال بعضهم إلى أن سينغ يبعث برسائل سياسية يتردد صداها في آذان الهندوس المتطرفين، بينما حذرت افتتاحية موقع إخباري هندي من أن: «ملاحظات سينغ خطيرة لأن لديه سلطة تغيير ما هو مطبوع في الكتب المدرسية».

وعلق أستاذ علم البيئة والعلوم التطورية في مؤسسة العلوم الهندية في بنغالور، في مقابلة على موقع تلفزيون «أن دي تي في» قائلاً: «يبدو الهدف من تصريحات الوزير شق صفوف العلماء".