ماي والتحوّل المفاجئ للبيئة

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في الصحف البريطانية أخيراً، وهي تراقب الطيور عن بعد، مع مجموعة من طلاب مدرسة إبتدائية، وذلك إثر إطلاق خطتها البيئية لـمدة 25 عاماً.

وبدت ماي مهتمة بالطيور في مركز «وتلاند» بلندن، برفقة وزير البيئة البريطاني مايكل غوفي.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، يعد هذا التحول المفاجئ في اهتمامات ماي واحداً من القصص الأكثر إثارة للاهتمام مؤخرا، وإن فصلاً قد كتب ما وراء واجهة داونينغ ستريت، لكن صياغته كانت في حي سواثوورك، حيث كان مركز أبحاث «برايت بلو» يطلق التصريحات كيف أن حزب المحافظين بحاجة إلى التوجه نحو البيئة النظيفة.

وفي مركز «وتلاند» للطيور، أعربت ماي عن دهشتها مما تشاهده، بالقول: «يا إلهي، هناك الكثير من الطيور»، فيما بدا غوفي مأخوذا بأحاديث الطلاب عن مشاهدتهم نسراً جارحاً.

وكان مركز «برايت بلو» قد نشر استطلاعاً أظهر فيه أن البيئة ضمن الاهتمامات الكبرى للشباب، وأن حزب المحافظين ضعيف في مجال الدفاع عن البيئة.

فقامت تيريزا ماي وفقاً لـ «اندبندنت» بالإدلاء بأول خطاب مهم عن البيئة، وأعادت إحياء خطة خضراء طال انتظارها.