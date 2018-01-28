ترامب نحو تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019

أعلن مسؤولان أميركيان أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعي في ميزانية 2019 التي سيكشف عنها الشهر المقبل مما يمثل زيادة قدرها سبعة في المئة عن ميزانية 2018. ويشمل المبلغ الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية للولايات المتحدة. ولم يقر الكونغرس ميزانية 2018 بعد، وذلك وفقاً لما ذكره المسؤولان الأميركيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحد المسؤولين إن الطلب سيتماشى كثيراً مع الأولويات التي كشف عنها وزير الدفاع جيم ماتيس في استراتيجية الدفاع الوطني.ووضع ماتيس مواجهة الصين وروسيا في محور استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة.ولم تقدم نسخة «بنتاغون» من استراتيجية الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير سرية وضعت في 11 صفحة، تفاصيل عن طريقة التحول باتجاه مواجهة الصين وروسيا لكن من المتوقع أن تعكس طلبات الإنفاق الدفاعي هذا الهدف.

وقال ماتيس إن التفوق التنافسي للجيش الأميركي تراجع «في كل مجالات الحرب» ويرجع ذلك لأسباب من بينها عدم استمرارية التمويل. وصوّت الكونغرس الاثنين الماضي لصالح إنهاء إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر ثلاثة أيام ووافق على أحدث مشروع قانون لتمويل قصير الأجل حيث قبل الديمقراطيون وعوداً من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة النطاق لاحقاً حول مستقبل المهاجرين غير الشرعيين صغار السن.ونشرت صحيفة واشنطن بوست أول من أمس الأرقام الخاصة بالميزانية التي طلبها ترامب.