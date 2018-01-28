الإمارات تجدد دعوتها إلى اجتثاث الإرهاب

دانت دولة الإمارات التفجير الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابول وأودى بحياة العشرات، إذ أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إدانة الدولة واستنكارها هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، كما أكد البيان موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأضاف البيان أن الإمارات تؤيد موقف أفغانستان في مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدةً أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجدّدت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم، وتكاتف جهود المجتمع الدولي، لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، والقضاء على مسبباتها، وتجفيف منابع تمويلها.

وكانت كابول استفاقت، أمس، على وقع تفجير ضخم تبنّته حركة طالبان، أسفر عن مقتل 95 شخصاً ووقوع 163 جريحاً، والحصيلة مرشحة للارتفاع.

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