سجن شاب بريطاني بسبب "واتساب"

قضت محكمة بريطانية بسجن شاب يبلغ من العمر 19 عاما، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، بعد إدانته بحيازة وثيقة قام فيها " بتمجيد الإرهاب"، وإرساله رسائل عبر تطبيق التراسل الفوري (واتساب) .

وقضت المحكمة الجنائية "أولد بيلي" - وهي واحدة من أقدم وأشهر المحاكم في بريطانيا -أن افتخار علي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت اعتقاله، مذنب في 12 تهمة تتعلق بتبادل الدعاية الخاصة بـ "داعش"، على الرغم من إنكاره لجميع التهم الموجهة إليه.

وكشف تحقيق وحدة شرطة مكافحة الإرهاب في"ساوث إيست"، أن الشاب الذي كان يعمل مساعدا بأحد المحال، أرسل رسائل من هاتفه المحمول، بينما كان يعيش في منزل والديه في بلدة هاي ويكومب بمقاطعة باكينجهامشير، التي تقع على مسافة 50 كيلومترا غربي لندن.

وقالت الشرطة إن علي "أرسل عدة رسائل على تطبيق واتساب تمجد أعمال الإرهاب، وانها وجدت في حوزته منشورا يحتمل أن يكون مفيدا لشخص يعد لارتكاب عمل إرهابي".