ترامب: سنمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس،موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي، ودعا حلفاء الولايات المتحدة إلى العمل من أجل منع إيران من حيازة سلاحاً نووياً، وقال في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: نكرر دعوتنا شركاءنا للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي، مشدداً على أن بلاده ستمنع طهران من الحصول على هذا السلاح.

في الأثناء، ذكر الرئيس الأميركي، أنه سيعتذر في حال طلب منه، على إعادة تغريد روابط مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين كانت نشرتها نائبة رئيس جماعة «بريطانيا أولاً» اليمينية المتطرفة جايدا فرانسين.

على صعيد آخر، أعلن ترامب أنّ التحالف الدولي استعاد 100 في المئة تقريباً من الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق. وأضاف: التحالف ضد «داعش» استعاد 100 في المئة تقريباً من الأراضي التي كان يسيطر عليها هؤلاء القتلة في العراق وسوريا.

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