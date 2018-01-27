37 قتيلاً بحريق مستشفى في سيئول

قال مسؤولون إن حريقاً شب في مستشفى بكوريا الجنوبية، وتسبب في مقتل 37 شخصاً، وإصابة أكثر من 70، منهم ثمانية في حالة خطرة، في أحدث مأساة تثير القلق بشأن معايير السلامة في البلاد. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الحريق هو الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة، ويأتي بعد حريقٍ الشهر الماضي أسفر عن مصرع 29 شخصاً في مركز رياضي كبير.

وقال البيت الأزرق الرئاسي، في بادئ الأمر، إن عدد القتلى 41 على الأقل، لكنه أحال الأمر في وقت لاحق إلى رئيس إدارة الإطفاء في المدينة الذي قال إن عدد القتلى 37.

وقال تشوي مان-وو، رئيس خدمة الإطفاء في ميريانج في إفادة لوسائل الإعلام نقلها التلفزيون، إن الحريق بدأ نحو السابعة والنصف صباحاً في غرفة الطوارئ بالطابق الأول في مستشفى سيجونج، وإنه أمكن إخماد معظم النيران بعد بضع ساعات. وتقع ميريانج على بعد نحو 270 كيلومتراً جنوب شرقي سيئول. وأظهرت لقطات تلفزيونية سحابة كثيفة من الدخان الأسود وهي تتصاعد من النوافذ ومدخل المستشفى فيما ارتفعت ألسنة اللهب. وقال مدير المستشفى سونج بيونج-تشول إن المستشفى يشهد عمليات تفتيش دورية للتحقق من إجراءات السلامة. وذكر مسؤولون أنهم يحققون في سبب الحريق.

وعقد الرئيس مون جيه-إن اجتماعاً طارئاً مع كبار مساعديه، وطلب من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمساعدة الناجين. وقال مدير المستشفى في إفادة صحفية إن 177 مريضاً على الأقل، معظمهم من كبار السن، كانوا في المستشفى عندما اندلع الحريق.