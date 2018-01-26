ألمانيا تعلّق تحديث دبابات «ليوبارد» لتركيا

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن الحكومة الاتحادية لن تصدر تصريحاً في الوقت الحاضر بشأن التحديث الذي ترغب فيه تركيا لدباباتها القتالية الألمانية من طراز «ليوبارد2».

وقال أمس لمجلة «شبيغل» إن حكومة تسيير الأعمال «لن تستبق نتيجة المفاوضات الجارية بشأن تشكيل ائتلاف حاكم ولن تبدأ بالتشاور بشأن أية مشروعات حساسة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

وأضاف أن الحكومة الاتحادية قلقة للغاية بشأن النزاع العسكري في شمالي سوريا، وقال إنه في ظل النقاشات الحالية حول صادرات الأسلحة، فإنه من الواضح بالنسبة للحكومة الألمانية أنه لا يمكننا التصدير إلى مناطق التوتر، ولن نفعل ذلك أيضاً.

يذكر أن تركيا حصلت على أكثر من 300 دبابة «ليوبارد 2» من مخزون الجيش الألماني في تسعينات القرن الماضي.