زعيمة المعارضة في بنغلاديش خالدة ضياء تواجه السجن المؤبد

طلب الادعاء العام في بنغلاديش، أمس، السجن المؤبد لزعيمة المعارضة خالدة ضياء بتهمة الفساد، ويمكن أن تواجه خالدة، التي تولت رئاسة الوزراء لفترتين ورئيسة الحزب القومي البنغالي، حكماً يمنعها من الترشح للانتخابات العامة المقبلة في حال الإدانة. حيث قالت، إن القضية ذات دوافع سياسية.

وانتهت محاكمة ضياء وابنها طارق رحمن أمام محكمة خاصة لمحاكمة الفساد، أمس. ومن المتوقع صدور حكم 8 فبراير المقبل. وقال رئيس هيئة الادعاء مشرف حسين كزال للصحافيين بعد المرافعات النهائية، نأمل أن يُحكم على جميع المتهمين في القضية بالسجن المؤبد. ويتهم الادعاء خالدة ضياء وابنها ومساعدين بسرقة نحو 21 مليون تاكا (252 ألف دولار) من صندوق ائتمان تم إنشاؤه لميتم. واستمرت المحاكمة سنوات بسبب العديد من طلبات الاستئناف.

ويقول محامو ضياء إن التهم تهدف إلى إبعادها وعائلتها التي حكمت البلاد 15 عاماً، عن السياسة. وقال محاميها مودود أحمد، وهو وزير عدل سابق، إنها ليست قضية جنائية بل قضية سياسة. وأضاف: ستتم تبرئتها. القضية ليس فيها أدلة.

تواجه زعيمة المعارضة في بنغلاديش، عشرات التهم في قضايا منفصلة تتعلق بالعنف والفساد. وتمت إدانة ابنها المقيم في المنفى في لندن، بغسل الأموال 2016. وطلب الادعاء الشهر الماضي عقوبة الإعدام لرحمن لتورطه المزعوم في هجوم دامٍ بقنبلة في 2004، أصيبت فيه رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة بجروح.