بوتين يشهد تحليق قاذفة «البجعة البيضاء»

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، طلعة جوية للقاذفة الجوية «تو-160 إم» والمسماة «البجعة البيضاء» في أثناء زيارته مصنع غوربونوف لإنتاج الطائرات في مدينة قازان الروسية.

وتعد القاذفة «تو-160 إم» التي حصلت على اسم «البجعة البيضاء» نسبة إلى لونها وشكلها، من أكبر وأثقل الطائرات القتالية في العالم، حيث يبلغ طول جناحها أكثر من 55 متراً، ووزن الإقلاع 275 طناً. وتصل سرعتها إلى 2200 كيلومتر في الساعة ومداها 12000 كيلومتر ومزودة بأجهزة إلكترونية حديثة.

وتملك الطائرة القدرة على إسقاط 40 طناً من القنابل على الهدف أو 12 صاروخاً استراتيجياً مجنحاً، وقادرة كذلك على حمل 24 صاروخاً من طراز «أكس-15إس» وتطير هذه الصواريخ بسرعة تفوق سرعة الصوت.