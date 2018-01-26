3 قتلى و100 مصاب بانحراف قطار عن مساره في ميلانو

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب نحو مئة آخرين، بينهم خمسة بإصابات مهددة للحياة، جراء انحراف قطار ضواح مكتظ بالركاب عن قضبانه على مشارف ميلانو.

وقالت ناطقة باسم خدمات الطوارئ الإقليمية إن نحو مئة شخص أصيبوا، من بينهم 50 في حاجة إلى العلاج في المستشفى. وقالت إحدى الناجيات لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: كل شيء كان يسير على ما يرام، وفجأة بدأ القطار يهتز، سمعنا صوتاً صاخباً وانحرفت العربات.

ووقع الحادث في محيط سيغراتي الضاحية الشرقية لميلانو، ولم تنقلب سوى العربتين في منتصف القطار الذي انطلق من كريمونا ويقل أشخاصاً متوجهين إلى مراكز عملهم في العاصمة الاقتصادية لإيطاليا. وكان حادث قطار وقع في يوليو 2016 أسفر عن مقتل 23 شخصاً في حادث مزدوج بين كوراتو وأندريا، بالقرب من مدينة باري جنوب شرقي البلاد.