المال والذهب المنهوب ساعدا داعش على تجنيد عناصر في الفلبين

نهب أفراد تنظيم داعش من المال والذهب والمجوهرات ما تصل قيمته إلى عشرات ملايين الدولارات عندما احتلوا مدينة ماراوي في جنوب الفلبين العام الماضي واستخدم أحد قادة التنظيم تلك الثروة في تجنيد حوالي 250 مقاتلاً لشن هجمات جديدة. وقال الجيش إن همام عبد النجيب فر من مدينة ماراوي التي كان المتطرفون يأملون أن يجعلوا منها معقلاً للتنظيم في جنوب شرق آسيا، وذلك قبل أن يستعيدها الجيش في أكتوبر بعد معارك ضارية وقصف جوي على مدار خمسة أشهر.

وقال ضباط بالجيش في إقليم لاناو دل سور الجنوبي الفقير إن عبد النجيب وكنيته أبو دار استخدم منذ ذلك الحين ما نهب من أقبية البنوك والمتاجر والمنازل في ماراوي لاستمالة صبية وشبان في الإقليم. وانضم إليهم مرتزقة من أصحاب الخبرات تحت إغراء المال.