معلومات هولندية لتركيا تثمر عن اعتقال قيادات في «داعش»

كشفت مصادر لـ«البيان» في هولندا النقاب عن اعتقال عراقي وشهرته «أمير الرعاية الصحية» أحد قيادات تنظيم داعش القائم على رأس وحدة الرعاية الصحية لداعش، وذلك ضمن عناصر جزائرية وهولندية وبريطانية وشخص مصري واحد، عقب عبورهم الحدود السورية التركية مباشرة، وتمكنت الشرطة التركية من اعتقال هؤلاء بناء على تقرير حصلت عليه من استخبارات هولندا.

كما أكدت وزارة الخارجية الهولندية أمس أنه بناء على المعلومات التي قدمتها الاستخبارات الهولندية فإن السلطات الأمنية التركية قد ألقت القبض على فتاة هولندية «24 سنة» من عناصر تنظيم داعش، وفي حملة أمنية أخرى تم القبض على عناصر أخرى من داعش في مقاطعة شانليورفا جنوب شرقي تركيا، وفقاً لتصريحات في أجهزة الأمن لوكالة أنباء أناضول الحكومية نقلتها وسائل الإعلام الهولندية، ولم تفصح الأجهزة الهولندية عن شخصيات المُعتقلين لأسباب أمنية، وذلك بناء على نصائح البعثة الدبلوماسية الهولندية في تركيا، وقد أشارت تقارير أمنية إلى أن المقبوض عليهم قد عبروا الحدود السورية إلى تركيا بشكل غير قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة الحرس الملكي الهولندية قد قامت باعتقال مقاتلين مطلوبين في مطار سخيبهول بهولندا يومي الجمعة والإثنين الماضيين، ووفقاً لتصريحات الناطق الرسمي باسم المدعي العام فإحداهما سيدة تبلغ من العمر (33 سنة) من العاصمة أمستردام، وكانت قد صدرت بحقهما مذكرات اعتقال في وقت سابق.