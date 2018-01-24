«التعاون الإسلامي» تدين اعتداء كابول

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم المسلح الذي تعرض له فندق «إنتركونتيننتال» في العاصمة الأفغانية كابول الذي أسفر عن مقتل 18 شخصاً معظمهم من الأجانب.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين عن تضامنه مع أفغانستان في حربها على الإرهاب والتزام المنظمة الثابت بدعم جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاهية في البلاد. وأكد العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الرافض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، مجدداً دعوته من أجل التضامن الدولي في الحرب على آفة الإرهاب، مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أن أميركيين بين ضحايا هجوم طالبان على الفندق. وقال المسؤول: «يمكننا التأكيد أن أميركيين في عداد القتلى والجرحى»، في الهجوم الذي شهدته العاصمة الأفغانية، دون تحديد الحصيلة.