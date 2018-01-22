إثيوبيا ترفض «التحكيم» في ملف سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسيلين، رفض بلاده رسمياً مقترحاً مصرياً، بشأن سد النهضة.

وقال ديسيلين، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أول من أمس، إن بلاده لا تقبل تحكيم طرف آخر في مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية، معتبراً أن هناك فرصة لدى بلاده ومصر والسودان في حل الخلافات العالقة، مطالباً الجانب المصري بضرورة «إدراك الأهداف التنموية» لسد النهضة، مدعياً أنه لن يتسبب في ضرر بحياة الشعب المصري.

وكان موقع «اليوم التالي» السوداني، قال، أول من أمس، إن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام ديسالين، تقدم بمقترح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للقاهرة مؤخراً. وأضاف الموقع السوداني، أن الاقتراح عبارة عن عقد قمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث (مصر- إثيوبيا- السودان) على هامش القمة الخاصة بالاتحاد الأفريقية.