التوتر يخيّم على مخيمات الروهينغا قبل ترحيلهم إلى ميانمار

تصاعدت حدة التوترات أمس، في مخيمات يعيش فيها مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش بسبب عملية تهدف إلى ترحيلهم إلى ميانمار التي فروا منها بسبب حملة أمنية شنها الجيش.

ورفع عشرات اللاجئين لافتات تعارض ترحيلهم لدى زيارة يانجي لي محققة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار لمخيمات على الحدود بين البلدين في مطلع الأسبوع.

وقال بعض القيادات بين اللاجئين إن مسؤولين عسكريين في بنغلاديش هددوا بمصادرة بطاقات المعونات الغذائية إذا لم يعودوا.

وقال عدد من قيادات الروهينغا إن مسؤولين من جيش بنغلاديش اتصلوا بهم أو التقوهم على مدى اليومين الماضيين وطلبوا منهم إعداد قوائم بأسماء الأسر في مخيماتهم استعداداً لعمليات الترحيل. وقال أربعة منهم إنهم كانوا من بين أكثر من 70 من قيادات الروهينغا في المخيمات يمثلون آلاف اللاجئين الذين التقوا ضباط ومسؤولي الجيش في مخيم جونجدوم.

وقال راشد الحسن الناطق باسم الجيش في بنغلاديش إنه ليس على دراية بأي فرد من الجيش هدد بسحب بطاقات المعونات الغذائية. وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مراراً إن عودة الروهينغا لميانمار يجب أن تكون طوعية.