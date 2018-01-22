انفطار قلب زوجة الزعيم

كشفت تاتيانا سموروفا، زوجة زعيم حزب «يوكيب» في المملكة المتحدة هنري بولتون عن شعورها بالانهيار بعد أن تخلى عنها زوجها إرضاءً لعارضة أزياء عشرينية. وتحدثت سموروفا البالغة من العمر 42 عاماً عن مشاعرها حين نفى هنري نيته التخلي عنها حين واجهته بمعرفة حقيقة علاقته بأخرى.

وقالت إن «عالمها قد تحطم متحولاً إلى أشلاء» حين اكتشفت صوراً لحبيبة زوجها عارضة الأزياء جو مارني في قلب منزلهما الزوجي، حيث بدت العارضة ذات السنوات الخمس والعشرين في إحداها بوضعية غير محتشمة، وقد وضعت قدمها على أريكة أهداها لها زوجها في عيد زواجهما.

وقالت سموروفا التي أسقطت عائلة زوجها من اسمها، في حديث لـ«صنداي ميرور» البريطانية: «أي نوع من الرجال يهرب بصحبة امرأة أخرى ويترك طفلين صغيرين في فترة الأعياد؟ ما زلت أرضع طفلنا بحق السماء!».

وأضافت تاتيانا في وصف فيه «الخيانة الفظيعة» تقول: «أشعر وكأنه قد ألقي بي في محيط بارد، وأحاول عدم الغرق».

وكشفت الزوجة المخدوعة عبر نشر عدد من صورها الخاصة زيف الادعاءات التي زعمت بأنها وزوجها مفترقان.

وكان بولتون وهو أب لثلاثة أولاد قد زعم بأن زوجته تعيش في الخارج، مشدداً على عدم وجود أي «علاقة سرية». لكن صوره مع مارني كشفت كذبه.