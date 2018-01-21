انتهاء الهجوم على فندق انتركونتينتال في كابول والحصيلة 6 قتلى

أكدت وزارة الداخلية الافغانية انتهاء الهجوم على فندق انتركونتينتال الفخم في كابول صباح الاحد بعد مقاومة استمرت 12 ساعة من قبل المجموعة المسلحة التي اقتحمته مساء السبت وهي تطلق النار على النزلاء والطاقم.

وأدى هذا الهجوم الذي تعلن اي مجموعة مسؤوليتها عنه حتى الآن الى سقوط ستة قتلى هم خمسة افغان واجنبية لم تكشف جنسيتها بعد.

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش صباح الاحد ان الهجوم على فندق انتركونتينتال في كابول "انتهى" بعد اكثر من 12 ساعة على بدئه.

وقال دانيش ان "الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا"، موضحا انه "تم انقاذ 126 شخصا بينهم 41 اجنبيا".

واكد انه كان هناك اربعة مهاجمين وعثر على جثثهم. واوضح ان "عمليات التنظيف ما زالت مستمرة في الطابق السادس" لتفجير ذخائر بقيت فيه.

وقال مصدر امني آخر ان آخر اعضاء المجموعة المسلحة تحصن "في غرفة كبيرة مع رهائن افغان واجانب" وهدد بقتلهم، قبل ان يتم قتله.

وأوضح هذا المصدر "سمعناه يصرخ على الرهائن مؤكدا انه سيقتلهم جميعا اذا لم يتمكن من الخروج"، ما يعكس اجواء الرعب التي سادت الفندق طوال الليل.