وفد كوري شمالي يصل إلى كوريا الجنوبية للتحضير للأولمبياد

وصل مسؤولون لوجستيون من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد بعد أن أدى إلغاء زيارتهم في وقت سابق إلى إثارة شكوك لفترة وجيزة بشأن مشاركة بيونجيانج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل.

وقالت محطة (واي. تي.إن) التلفزيونية الكورية الجنوبية إن الوفد وصل إلى سول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد تحت حراسة أمنية مكثفة ثم استقل بعد ذلك قطارا إلى بيونجتشانج حيث تقام الأولمبياد خلال الفترة من التاسع من فبراير شباط إلى 25 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر أصلا وصول الوفد الكوري الشمالي المؤلف من تسعة أفراد إلى كوريا الجنوبية يوم السبت لمراجعة الأماكن التي تقيم فيها فرقة فنية استعراضاتها خلال الأولمبياد ولكنه ألغى الزيارة قبل موعدها دون تفسير.

واستخدم مسؤولون من الكوريتين خطا هاتفيا ساخنا عبر الحدود لتحديد موعد جديد للزيارة.

وتعد هذه الاستعدادات جزءا من مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد فيما يمثل انفراجة دبلوماسية واضحة بعد تزايد حدة التوتر على مدى شهور بسبب برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت إن كوريا الشمالية سترسل 22 رياضيا لدورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل وستشارك في ثلاث مسابقات رياضية.