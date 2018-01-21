13 قتيلاً و46 جريحاً بحادث سير في تركيا

قتل 13 شخصاً، وجرح 46 آخرون في حادث اصطدام حافلة تركية، كانت تقل عائلات في طريقها إلى رحلة تزلج، بشجرة على طريق سريع، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون.

ونقلت وكالة دوغان للأنباء عن اوزدمير تشاكاشاك محافظ أسكي شهير أن الحافلة كانت تقوم برحلة ليلية من أنقرة إلى مدينة بورصة (غرب)، عندما وقع الحادث في المحافظة وسط أحوال جوية جيدة.

وأوضح المحافظ أن الطريق لم تكن رطبة وغير مغطاة بالجليد، ووعد بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادث والكشف عنها.

وذكرت دوغان أن غالبية ركاب الحافلة كانوا من العائلات مع أطفالهم المتجهين إلى بورصة، لتمضية عطلة منتصف الفصل في منتجع أولوداغ الشهير للتزلج.

ولم تذكر الوكالة إذا كان بين القتلى أطفال.

وتم توقيف السائقين اللذين أصيبا بجروح طفيفة، وباشرت السلطات التحقيقات.