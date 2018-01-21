أكدت ضمان كونها اختيارية ودائمة

الأمم المتحدة تحذر من العجلة في عودة لاجئي الروهينغا

المصدر:
  • يانجون، دكا - وكالات
التاريخ:

روهينغي يحضن ابنته بينما ينتظر الدخول إلى الأراضي البنغالية | أ.ب

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حذر الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في ميانمار بول فرييز من التعجل في إعادة اللاجئين الروهينغا من بنغلادش بشكل دائم دون موافقة اللاجئين المبنية على المعرفة التامة بكل أبعاد الموقف أو تطبيق العناصر الأساسية لحلول دائمة.

وقال في تصريحات لوكالة رويترز «هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان عودة آمنة واختيارية ودائمة للاجئين إلى أماكنهم الأصلية والقضاء على أسباب الأزمة من منبعها». وقال عدد من الروهينغا إن خطة الترحيل غير مقبولة وإن حكومة ميانمار تمارس الخداع والاحتيال عن طريق عرض تسكين الروهينغا، فيما يطلق عليه مخيمات مؤقتة.

بدوره ذكر «جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان» في بيان على «تويتر» «اللاجئون الروهينغا العائدون من بنغلادش لن يمكنهم أبداً الاستقرار في أراضي وقرى آبائهم وأجدادهم، وإنما سيقضون ما بقي من حياتهم وربما ستقضي الأجيال المقبلة حياتها في مخيمات الاحتجاز تلك».

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