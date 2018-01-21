هجوم يستهدف فندقاً في كابول

أفاد مصدر في أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن أربعة مهاجمين على الأقل دخلوا مساء أمس فندق انتركونتيننتال في كابول وبدؤوا بإطلاق النار على نزلائه.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش وقوع الهجوم من دون أن يدلي بتفاصيل.

وأوضح مصدر في أجهزة مكافحة الإرهاب أن الهجوم بدأ بانفجار ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وأفاد مصدر أمني آخر بأن المهاجمين أضرموا النار في الطبقة الرابعة من الفندق قبل أن يتحصنوا في الطبقة الثانية.

وقال نزيل لم يشأ كشف هويته «يمكنني سماع إطلاق نار من ناحية الطبقة الأولى ولكنني أجهل مكانهم. نحن مختبئون في غرفنا».

في الأثناء أغلقت قوات الأمن الطرق الرئيسية المؤدية إليه، علماً بأنه يقع على هضبة في غربي كابول.