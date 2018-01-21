تحرير كندييْن وأميركييْن خطفوا في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أمس، تحرير الكنديين والأميركيين الذين خطفوا الأسبوع الماضي، في كمين على طريق شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم ولاية كادونا، إن الأميركيين الشماليين الأربعة، الذين خطفهم مسلحون مجهولون مساء الثلاثاء الماضي، هم جميعاً بصحة جيدة، وتولت أمرهم السفارتان الأميركية والكندية، بعد الإفراج عنهم. وأكد اعتقال شخص يشتبه بأن له صلة بخطفهم.

وأضاف الناطق «تم تحريرهم بفضل جهود الشرطة»، التي نشرت وحدات خاصة بحثاً عنهم في الغابات المحيطة بمكان خطفهم. لكنه رفض كشف ظروف الإفراج عنهم، لافتاً إلى أنها «معلومات سرية».

وصرح «لا يمكنني أن أؤكد ما إذا جرت مفاوضات أو تم دفع فدية».