هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب كرمانشاه الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، فجر أمس، إحدى البلدات في محافظة كرمانشاه غربي إيران، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية.

وقال مدير دائرة الطوارئ في محافظة كرمانشاه، رضا محموديان، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، إن التحريات الأولية، والتي أعلنت من جانب قائممقام بلدة سومار، كشفت عن عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين الأهالي جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالاً مدمراً ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غربي إيران بقوة 3. 7 على مقياس ريختر يوم 12 نوفمبر الماضي، ما أدى إلي مقتل أكثر من 620 شخصاً، وإصابة أكثر من 12 ألفاً آخرين.

كما ألحق الزلزال أضراراً كلية أو جزئية بنحو 90 ألف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن، و1930 قرية بالمحافظة. ومنذ ذلك الزلزال، وقع أكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة لغاية الآن.