نشر صور خاطفي طائرة «بان أميركان» 1986

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» صوراً لأربعة مشتبه بهم في عملية خطف طائرة «بان أميركان» في مدينة كراتشي الباكستانية عام 1986، تظهرهم في سن متقدمة.

وقتل 20 شخصاً من الركاب والطاقم بينهم مواطنان أميركيان في عملية الخطف في 5 سبتمبر، ذلك العام، عندما سيطر الخاطفون على طائرة تابعة لشركة «بان أميركان» في الرحلة 73 لنحو 16 ساعة خلال توقفها في المدينة الساحلية الكبيرة جنوب باكستان. وانتهت الأزمة عندما فتح الخاطفون النار على الركاب والطاقم، مما أجبر فرقة كوماندوس باكستانية على اقتحام الطائرة.

ويعتقد أن المشتبه بهم ينتمون لمنظمة «أبو نضال» الفلسطينية، وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكتروني لـ«إف بي آي»، أن صور المشتبه بهم التي تم الحصول عليها عام 2000 خضعت لمعالجة في مختبر مكتب التحقيقات لتظهرهم في سن متقدمة.